Кулинар Евгений Клопотенко признался, что долго искал, какой завтрак можно будет назвать украинским, как например, есть классический английский завтрак или французкий.

Как сообщает Politeka.net, кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания. Он также постоянно ищет интересные украинские рецепты и пытается познакомить мир с нашей кухней. В этот раз он задался заданием - узнать, какой он - украинский завтрак.

Так, кулинар признался, что долго искал, какой завтрак можно будет назвать украинским, как например, есть классический английский завтрак или французкий.

"Опрашивал людей, чтобы найти ключевые продукты. Это должно было быть чем-то понятным. То, что люди привыкли есть. Не просто еда, а чтобы добраться до украинского сердечка. Полгода и три варианта", - отметил Евгений Клопотенко.

Победитель "Мастер Шеф" отметил, что один из вариантов завтрака - сырники. И еще два варианта были придуманные с нуля.

"По поводу этих двух имею теперь мечтаю, чтобы они были чем-то базовым в жизни украинцев. Такая классика типа как сырники. Но я пока не буду говорить, из чего они состоят. На следующей неделе начну рассказывать детали", - пообещал Евгений Клопотенко.

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