Так, з початку повномасштабного вторгнення рф зірка ділилася в сторіс, що поїхала за кордон і жила там деякий час. Потім вона повернулася до України, але наприкінці літа знову вирушила у подорож за кордон.

Раніше Ганна публікувала ефектні кадри з Італії, де насолодилася кількома днями в Римі, а потім полетіла до Іспанії. Поки українці зіткнулися зі справжньою осінню з холодами та дощами, Неплях показала, як насоложується сонечком на іспанському курорті.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модель розмістила спокусливі селфі, на яких покрасувалася в асиметричній атласній сукні жовтого кольору, яка вдало підкреслила її принади.

"Тепер літо тільки за гроші…", — лаконічно написала під світлинами Ганна.

Раніше Неплях зізнавалася, що через стрес набрала зайву вагу. Влітку, за її словами, вона при зрості в 173 см важила 68 кг, наївши 9 кг. Але модель не соромиться своїх форм і впевнено демонструє фігуру.

"Хтось сильно схуд від стресу, хтось потім знову набрав, а хтось з того самого дня, як і я, шукав розраду і безпеку в їжі, підсвідомим бажанням відгородитися від зовнішнього світу, набравши вагу", —писала Неплях в своєму Instagram.

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