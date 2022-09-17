Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який став популярним завдяки шоу "Голос країни", де його тренером була Надя Дорофєєва. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Сергій поділився кадрами, де співає на сцені у шкіряній куртці.
"Готові розірвати на шматки ваш поганий настрій і налаштувати на 100% перемогу", - написав зірка під відео.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Неперевершено, суперово, молодець", "Класно", "Круто, класно, але чому "москаля" прибрали??", "Нереально круто", "Це хітяра, слава ЗСУ! Слава Україні", "Вогонь же, як завжди. Ось за це тебе і люблю. Неперевершений у своїй індивідуальності та позиції. Дякую за все, що робиш для нашої країни та ЗСУ. Слава Україні".
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