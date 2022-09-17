Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український музикант та лідер гурту "Бумбокс". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими військами. А після 24 лютого Андрій пішов сам захищати Україну від окупантів, котрі добровільно погодилися стати добривами. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася черговим фото у військовій формі.

"Люблю", - написала Леся Никитюк в виде смайлика сердечка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую за захист", "Андрію, дякую за захист і допомогу країні", "Очі втомлені. Боже, береги", "Тримайтеся там. Ще трохи залишилося", "І талановитий музикант і сильна, розумна і патріотична людина", "Такий бездонний та сумний погляд", "Дякую за те, що робиш для країни, бережи себе", "Нехай ангел Вас береже. Удачі та здоров'я!", "Дякую вам за підтримку Бердянська Запорізька область Україна з повагою мешканка міста Бердянськ".

Нагадаємо, Сумська засвітилася з Хливнюком із "Бумбокс" і отримала закид про дочку в Москві .

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