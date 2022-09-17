Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими войсками. А после 24 февраля Андрей пошел сам защищать Украину от оккупантов, которые добровольно согласились стать удобрениями. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделился очередным фото в военной форме.

"Люблю", - написала Леся Никитюк в виде смайлика сердечка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо за защиту", "Андрей, спасибо за защиту и помощь стране", "Глаза уставшие. Боже, береги", "Держитесь там. Еще немного осталось", "И талантливый музыкант и сильный, умный и патриотический человек", "Такой бездонный и печальный взгляд", "Спасибо за то, что делаешь для страны, береги себя", "Пусть ангел Вас бережёт. Удачи и здоровья!", "Благодарю вас за поддержку Бердянска Запорожская область Украина с уважением жительница города Бердянск".

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А еще Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк резко обратился к украинцам после эмоционального концерта в Праге

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