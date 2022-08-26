Кадры с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком стали настолько популярными, что также были опубликованы в сети Twitter.

Как сообщает Politeka.net, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк служит в батальоне "София". Сейчас он находится в Польше, там он дал пресс-конференцию перед своим благотворительным концертом в Варшаве.

В Варшаве его встретили маленькие поклонники, которые спели перед музыкантом легендарную композицию "Ой у лузі червона калина" и очень тронули этим выступлением артиста. Соответствующее видео разместил в своих InstaStories один из членов команды "Бумбокс".

Кадры стали настолько популярными, что также были опубликованы в сети Twitter. Дети старательно пели перед музыкантом-воином уже знакомые всем строчки. Позади юных вокалистов стояла женщина и подсказывала им слова. Андрей Хлывнюк трепетно улыбался, глядя на детей, а в конце поаплодировал им с криками "Браво!".

Стоит отметить, что именно благодаря Андрею Хлывнюку, который спел песню "Червона калина" в Киеве во время боев с россиянами, песня стала своеобразным военным гимном борьбы украинцев по всему миру. Ее перепевают на разных языках, а также с удовольствием поют в оригинале - на украинском языке.

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил украинок в военной форме.