Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Оля показала вперше свого чоловіка, із яким разом уже 21 рік. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка звернулася до фанатів, вийшовши в ефір в одному рушнику.

"Я повертала собі себе. Ми всі в такому стані. І кожен має маленькі радості, які повертають до життя", - написала знаменитість у публікації.

"Доброго ранку. Так втомилася емоційно, що приїхала до Львова. І прямо на дев'яту ранку прийшла до кабінету масажиста", - розповіла зірка.

"Ми так мало знаємо про себе, що півжиття хочемо бути схожими на когось. А найцікавіша людина це ти", - написала Оля на другому сторісі.

Нагадаємо, Цибульська схвилювала зустріч з маленькими українцями, емоції стримати важко

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська показала, як виглядає після процедур, що омолоджують.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська після довгої розлуки зустрілася із Козловським