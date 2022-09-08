Как пишет Politeka.net,Оля Цибульская- известная украинская певица, которая стала известной благодаря шоу "Фабрика звезд", где одержала победу. Звезда является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, а в прошлом году была участницей шоу "Маска", где в образе "Скандала" заняла второе место. При этом Михаил, который был детективом проекта, не узнал свою куму.
Звезда уже больше 20 лет в отношениях и воспитывает сына Нестора. Но показать публике своего мужа Оля решилась только сейчас, присоединившись к благотворительной акции. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Оля поделилась кадрами, где рассказала о расставании с мужем.
"Мы сегодня впервые расстаемся на несколько дней с 24 февраля. За давней традицией перед разъездом выбесили друг друга", - написала Цибульская.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Существует серьезный риск": россия может напасть на еще одну страну, названы сроки
Отмечать ежегодно 7 сентября: обнародован новый указ президента
"Ты ответишь за все": дело об избиении девушек своей одноклассницы приняло новый поворот
"В окружение попал спецназ": у российских оккупантов нарастает паника
Также звезда отметила, что она первая, кто пришел в кафе с семечками.
"Официально, я первая леди, что пришла в ресторан с семечками", - написала звезда.
Напомним, Цибульская вернулась в Киев и рассказала о главном разочаровании
А еще Politeka сообщала, что Цибульская отправила сына в школу и показала, как проходит 1 сентября
Также Politeka писала, что Цибульская вспомнила, как ее убеждали говорить на российском языке в Украине