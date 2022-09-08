Певица Оля Цибульская, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, рассказала о ссоре с мужем, поделившись новыми кадрами в блоге.

Как пишет Politeka.net,Оля Цибульская- известная украинская певица, которая стала известной благодаря шоу "Фабрика звезд", где одержала победу. Звезда является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, а в прошлом году была участницей шоу "Маска", где в образе "Скандала" заняла второе место. При этом Михаил, который был детективом проекта, не узнал свою куму.

Звезда уже больше 20 лет в отношениях и воспитывает сына Нестора. Но показать публике своего мужа Оля решилась только сейчас, присоединившись к благотворительной акции. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Оля поделилась кадрами, где рассказала о расставании с мужем.

"Мы сегодня впервые расстаемся на несколько дней с 24 февраля. За давней традицией перед разъездом выбесили друг друга", - написала Цибульская.

Также звезда отметила, что она первая, кто пришел в кафе с семечками.

"Официально, я первая леди, что пришла в ресторан с семечками", - написала звезда.

Напомним, Цибульская вернулась в Киев и рассказала о главном разочаровании

А еще Politeka сообщала, что Цибульская отправила сына в школу и показала, как проходит 1 сентября

Также Politeka писала, что Цибульская вспомнила, как ее убеждали говорить на российском языке в Украине



