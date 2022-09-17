Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Оля показала впервые своего мужа, с которым вместе уже 21 год. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда обратилась к фанатам, выйдя в эфир в одном полотенце.

"Я возвращала себе себя. Мы все в таком состоянии. И у каждого есть маленькие радости, которые возвращают к жизни", - написала знаменитость в публикации.

"Доброе утро. Так устала эмоционально, что приехала во Львов. И прямо на девять утра пришла в кабинет к массажисту", - рассказала звезда.

"Мы так мало знаем о себе, что полжизни хотим быть похожими на кого-то. А самый интересный человек это ты", - написала Оля на втором сторис.

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