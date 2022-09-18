Як пише Politeka.net , Софія Ротару – успішна українська співачка, яка стала Національною легендою України. Знаменитість, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Софія Ротару про Інстаграм, де хоч і рідко, але ділиться важливими подіями зі свого життя.
А цього разу знаменитість опублікувала фотографію зі свічкою, приєднавшись до скорботи українців за загиблими людьми в Ізюмі, яких виявили після визволення Харківської області захисниками України на початку вересня.
"Ізюм, Харківської області. Знайдено масове поховання на 440 тіл... Вічна пам'ять!", - написала зірка, розповівши про трагедію.
Повідомлялося, що Софія Ротару розповіла про свою подорож.
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"Приїхала у місце сили!
Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях.
Я рідко пишу, але сьогодні маю два приводи.
Мій Ювілей та дуже важливий День гуманітарної ініціативи, яку я підтримую з перших днів початку повномасштабної війни”, - написала зірка.
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