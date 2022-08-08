Певица Наталья Могилевская показала, как выглядела София Ротару, которой 7 августа исполнилось 75 лет, выглядела в молодости, поделившись соответствующим фото.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская певица, которая 7 августа отпраздновала 75-й день рождения. Звезда совсем недавно получила очередную награду от президента Украины - Национальная легенда Украины. У Софии Ротару есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он женат на Светлане, которая ему родила двоих детей - Анатолия и Соню. Внучка Ротару стала моделью в США, а внук известный диджеем.

Наталья Могилевская, известная украинская певица, решила поздравить Софию Ротару с 75-летием. Звезда опубликовала фотографию легендарной артистки, где она совсем молода.

"Многая лита, София Михайловна", - написала Наталья под снимком.

Сообщалось, что София Ротару опубликовала пост в свой юбилей. Звезда уверена, что сейчас не время праздновать день рождения.

"Сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и Мире!", — написала Ротару.

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