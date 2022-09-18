Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская певица, которая стала Национальной легендой Украины. Знаменитость, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает София Ротару и об Инстаграм, где хоть и редко, но делится важными событиями из своей жизни.
А в этот раз знаменитость опубликовала фотографию со свечкой, присоединившись к скорби украинцев по погибшим людям в Изюме, которых обнаружили после освобождения Харьковской области защитниками Украины в начале сентября.
"Изюм, Харьковской области. Найдено массовое захоронение на 440 тел... Вечная память!", - написала звезда, рассказав о трагедии.
Сообщалось, что София Ротару рассказала о своей поездке.
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"Приехала в место силы!
Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях.
Я редко пишу, но сегодня у меня два повода.
Мой Юбилей и очень важный День гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны", - написала звезда.
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