Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская певица, которая стала Национальной легендой Украины. Знаменитость, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает София Ротару и об Инстаграм, где хоть и редко, но делится важными событиями из своей жизни.

А в этот раз знаменитость опубликовала фотографию со свечкой, присоединившись к скорби украинцев по погибшим людям в Изюме, которых обнаружили после освобождения Харьковской области защитниками Украины в начале сентября.

"Изюм, Харьковской области. Найдено массовое захоронение на 440 тел... Вечная память!", - написала звезда, рассказав о трагедии.

Сообщалось, что София Ротару рассказала о своей поездке.

"Приехала в место силы!

Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях.

Я редко пишу, но сегодня у меня два повода.

Мой Юбилей и очень важный День гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны", - написала звезда.

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