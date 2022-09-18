Блогерка Катя Репяхова, дружина Віктора Павлика, показала свою сестру, яка на 13 років старша за неї, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка одружена з Віктором Павликом. Пара вже має сина, якого назвали Михайлом. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу показала свою сестру Ольгу, яка старша за неї на 13 років.

"Сьогодні у моєї рідної сестрички день народження", - написала зірка.

"У нас різниця у віці 13 років", – продовжила Катя.

"Все, що я маю сьогодні, завдяки сестрі. Саме вона наполягла на тому, щоб я здобула освіту в Києві. Саме вона допомагала і допомагає мені в житті", - додала Репяхова.

"Дякую тобі, рідна, за все. Нехай все мрійливе збувається у твоєму житті", - підсумувала Катя.

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