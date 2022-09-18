Блогерка Катя Репяхова, жена Виктора Павлика, показала свою сестру, которая на 13 лет старше нее, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая замужем за Виктором Павликом. У пары уже есть сын, которого назвали Михаилом. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз показала свою сестру Ольгу, которая старше нее на 13 лет.

"Сегодня у моей родной сестренки день рождения", - написала звезда.

"У нас разница в возрасте 13 лет", - продолжила Катя.

"Все, что я имею сегодня, благодаря сестре. Именно она настояла на том, чтобы я получила образование в Киеве. Именно она помогала и помогает мне по жизни", - добавила Репяхова.

"Спасибо тебе, родная, за все. Пусть все мечтательное сбывается в твоей жизни", - подытожила Катя.

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