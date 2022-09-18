Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться кадрами з особистого життя, а також рецептами. А цього разу Клопотенко вирішив розповісти, як приготувати ідеальні сирники.

"Неділя – це ніби сам боженька наказав зробити сирники. Вона якось про сім'ю, комфорт і спокій. Накидайте, до речі, у коментарях, чому ви любите сирники, які у вас стосунки з ними, відчуття та спогади. А з мене рецепт. Єдиний момент: сирники, які я вам дам трохи відрізняються від тих стандартних, які існують у вашому всесвіті.Якщо я буду обвалювати сирники, то візьму житнє борошно.Плюс зроблю до них вишневе кюлі. . Все", - написав Клопотенко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Женя, перші сирники які в мене вийшли за всі мої 28 років, тепер я згодна їх готувати без перестану", "Сирники, класне блюдо, дуже люблю, сам готую їх, дуже швидко з'їдають. Додаю трохи манки для ніжної текстури" , "Це мій улюблений рецепт сирників, дякую))".

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