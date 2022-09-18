Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни, а также рецептами. А в этот раз Клопотенко решил рассказать, как приготовить идеальные сырники.

"Воскресенье – это будто сам боженька велел сделать сырники. Оно как-то о семье, комфорте и покое. Набрасывайте, кстати, в комментариях, почему вы любите сырники, какие у вас отношения с ними, ощущения и воспоминания. А из меня рецепт. Единственный момент: сырники, которые я вам дам немного отличаются от тех стандартных, которые существуют в вашей вселенной. Если я буду обваливать сырники, то возьму ржаную муку. Плюс сделаю к ним вишневое кюли. Кюли – это просто идеально перетертые ягодки или фрукты с желатином. Все", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Женя, первые сырники которые у меня вышли за все мои 28 лет, теперь я согласна их готовить без перестания", "Сырники, классное блюдо, очень люблю, сам готовлю их, очень быстро съедают. Добавляю чуть-чуть манки для нежной текстуры", "Это мой любимый рецепт сырников, спасибо))".

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