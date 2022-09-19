Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Маша одружена з Тимуром Хромаєвим, від якого народила двох дітей - дочку Нану та сина Олександра. Зірка не часто показує своїх дітей, незважаючи на свою публічність. А цього разу Єфросиніна вирішила зробити виняток, зробивши селфі зі своїм сином.
Знімок Маша вирішила показати у своєму сторисі Інстаграм.
"Привіт, Варшаво", - написала зірка у сторіс.
Повідомлялося, що Єфросиніна розповіла про інтерв'ю з Дашею Астаф'євою.
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Даша стала однією з перших героїнь Екзамену, коли ми його тільки запустили чотири роки тому.
Чесно скажу, зараз розмовляла як із зовсім іншою жінкою.
Даша стала тонкою і глибокою, чутливою та сильною одночасно,
її оголеність із зовнішньої трансформувалася в глибину.
Обіцяю вам знайомство з Астаф'євою, якої ви не знали. І ще раз дякую своїй героїні за таку довіру всієї себе
Інтерв'ю вже на моєму каналі", – написала зірка.
Нагадаємо, Полякова знайшла спосіб, як знищити росіян, Єфросиніна її зупинила
А ще Politeka повідомляла, що Полякова, яка залишилася без заробітку, хотіла продати мамину квартиру, щоб відкрити кіоск.
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