Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Маша одружена з Тимуром Хромаєвим, від якого народила двох дітей - дочку Нану та сина Олександра. Зірка не часто показує своїх дітей, незважаючи на свою публічність. А цього разу Єфросиніна вирішила зробити виняток, зробивши селфі зі своїм сином.

Знімок Маша вирішила показати у своєму сторисі Інстаграм.

"Привіт, Варшаво", - написала зірка у сторіс.

Повідомлялося, що Єфросиніна розповіла про інтерв'ю з Дашею Астаф'євою.

Даша стала однією з перших героїнь Екзамену, коли ми його тільки запустили чотири роки тому.

Чесно скажу, зараз розмовляла як із зовсім іншою жінкою.

Даша стала тонкою і глибокою, чутливою та сильною одночасно,

її оголеність із зовнішньої трансформувалася в глибину.

Обіцяю вам знайомство з Астаф'євою, якої ви не знали. І ще раз дякую своїй героїні за таку довіру всієї себе

Інтерв'ю вже на моєму каналі", – написала зірка.

Нагадаємо, Полякова знайшла спосіб, як знищити росіян, Єфросиніна її зупинила

А ще Politeka повідомляла, що Полякова, яка залишилася без заробітку, хотіла продати мамину квартиру, щоб відкрити кіоск.

Також Politeka писала, що Єфросиніна та Полякова після жорсткої критики від українців несподівано схаменулися



