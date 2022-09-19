Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Маша жената на Тимуре Хромаеве, от которого родила двоих детей - дочь Нану и сына Александра. Звезда не очень часто показывает своих детей, несмотря на свою публичность. А в этот раз Ефросинина решила сделать исключение, сделав селфи со своим сыном.
Снимок Маша решила показать в своем сторис Инстаграм.
"Привет, Варшава", - написала звезда в сторис.
Сообщалось, что Ефросинина рассказала об интервью с Дашей Астафьевой.
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"Даша стала одной из первых героинь Экзамена, когда мы его только запустили четыре года назад.
Честно скажу, сейчас разговаривала как с совершенно другой женщиной.
Даша стала тонкой и глубокой, чувствительной и сильной одновременно,
ее обнаженность из внешней трансформировалась в глубину .
Обещаю вам знакомство с Астафьевой, которой вы не знали. И еще раз благодарю свою героиню за такое доверие всей себя
Интервью уже на моем канале", - написала звезда.
Напомним, Полякова нашла способ, как уничтожить россиян, Ефросинина ее остановила
А еще Politeka сообщала, что Полякова, оставшаяся без заработка, хотела продать мамину квартиру, чтобы открыть киоск
Также Politeka писала, что Ефросинина и Полякова после жесткой критики от украинцев неожиданно одумались