Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Маша жената на Тимуре Хромаеве, от которого родила двоих детей - дочь Нану и сына Александра. Звезда не очень часто показывает своих детей, несмотря на свою публичность. А в этот раз Ефросинина решила сделать исключение, сделав селфи со своим сыном.

Снимок Маша решила показать в своем сторис Инстаграм.

"Привет, Варшава", - написала звезда в сторис.

Сообщалось, что Ефросинина рассказала об интервью с Дашей Астафьевой.

"Даша стала одной из первых героинь Экзамена, когда мы его только запустили четыре года назад.

Честно скажу, сейчас разговаривала как с совершенно другой женщиной.

Даша стала тонкой и глубокой, чувствительной и сильной одновременно,

ее обнаженность из внешней трансформировалась в глубину .

Обещаю вам знакомство с Астафьевой, которой вы не знали. И еще раз благодарю свою героиню за такое доверие всей себя

Интервью уже на моем канале", - написала звезда.

Напомним, Полякова нашла способ, как уничтожить россиян, Ефросинина ее остановила

А еще Politeka сообщала, что Полякова, оставшаяся без заработка, хотела продать мамину квартиру, чтобы открыть киоск

Также Politeka писала, что Ефросинина и Полякова после жесткой критики от украинцев неожиданно одумались



