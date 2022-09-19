Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. А минулого року знаменитість вирішила піти на шоу "Танці зі зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Парі вдалося посісти на проекті п'яте місце. Завдяки цьому проекту Олександру вдалося скинути 20 кг, а за минулий рік Зарицька скинула 30 кг. Зірка вирішила не зупинятися на досягнутому та продовжує свої тренування.

Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Зарицька показала, як тренувалася у спортзалі.

"Лізу на гору, заради вас. Побачимося ввечері. Гданськ", - написала зірка.

"Завжди боюся зустріти в залі людей, не знаю чому, але у людей, як я, не дуже впевнених у собі, з парочкою зайвих кг, завжди є страх, що їх якось засуджуватимуть, косо дивитимуться і взагалі просто неприємно потіти поряд з кимось. Сьогодні я одна і я кайфую. У кого так само?", - написала Зарицька.

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Також Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA показала, як змінився її колектив та заінтригувала новим концертом.