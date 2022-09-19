Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица и солистка группы KAZKA. А в прошлом году знаменитость решила пойти на шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Паре удалось занять на проекте пятое место. Благодаря этому проекту Александре удалось сбросить 20 кг, а всего за прошлый год Зарицкая скинула 30 кг. Звезда решила не останавливаться на достигнутом и продолжает свои тренировки.

Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Зарицкая показала, как тренировалась в спортзале.

"Лезу на гору, ради вас. Увидимся вечером. Гданьск", - написала звезда.

"Всегда боюсь встретить в зале людей, не знаю почему, но у людей, как я, не очень уверенных в себе, с парочкой лишних кг, всегда есть страх, что их будут как-то осуждать, косо смотреть и вообще просто неприятно потеть рядом с кем-то. Сегодня я одна и я кайфую. У кого так само?", - написала Зарицкая.

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