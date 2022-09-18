Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни довгі місяці жила в Іспанії, всіляко хвалиться тим, як допомагає українцям та виступає на концертах уже вдома. При цьому нерідко зірку намагаються "приструнити", часто згадуючи, що вони з чоловіком півроку були закордоном і вдома навіть не з'являлися.

«Вже сьогодні знову співатиму для вас, щоб продовжити збір коштів на дрони для наших хлопців 💙 Якщо ви не можете бути присутнім на концерті, можна зробити благодійний внесок на сайті @uconcert.spain і приєднатися до допомоги 🙏🏼» - написала Каменських під кадрами.

Проте зацінили танці Каменських та її фотосесію з фанатами далеко не всі:

«Чекаємо у Німеччині; Щастя; Шикарна Настя; А де буде концерт?; Яка ж гарна Настя 🔥; Чекаємо на Вас з концертом у Мадриді 💙; Завітай до Харкова!; А чому чоловік не приїхав разом із вами?; Чи не набридло піаритися на війні?; Досить піаритися і заробляти на цьому! А краще за чоловіка свого поверни з Іспанії, сидить там у норі; Піариться Настя, а коли вона з Потапа зніме штани і буде дякувати москалям».

Це були неймовірні моменти радості, які я точно збережу в пам'яті.

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