Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки своїй перемозі у шоу "Голос країни", де його тренером була Надя Дорофєєва. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Інстаграм, яких артист радує новими піснями. А цього разу Лазановський поділився відео, де був у вишиванці.

"Анонсую вихід нової пісеньки

ЗСУ стала пророчою", - написав Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Клас", "Як круто", "Боже, коли вже цей жанр покине мою няньку", "На репост", "Боже який Ви молодець. Які гарні пісні", "Ми точно скоро переможемо! Головне не здавайтеся", "Головне щоб не було перенесення пісні кожне 2-3 тижні", "Ви дуже великий молодець!!!".

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський підбадьорив українців ефектною піснею

Також Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський похвалився своєю найвищою похвалою.

А ще Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський схвилював виглядом, задерши майку