Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки своїй перемозі у шоу "Голос країни", де його тренером була Надя Дорофєєва. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Інстаграм, яких артист радує новими піснями. А цього разу Лазановський поділився відео, де був у вишиванці.
"Анонсую вихід нової пісеньки
ЗСУ стала пророчою", - написав Лазановський.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Нова напасть обрушилася на Україну, кадри: підтоплено будинки, повалено дерева
Зірка "Євробачення" Руслана поїхала до США та розповіла, чим там займається: "Разом з..."
Втратили понад 90% особового складу: в Генштабі повідомили важливі новини з Харківщини та Донеччини
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
"Клас", "Як круто", "Боже, коли вже цей жанр покине мою няньку", "На репост", "Боже який Ви молодець. Які гарні пісні", "Ми точно скоро переможемо! Головне не здавайтеся", "Головне щоб не було перенесення пісні кожне 2-3 тижні", "Ви дуже великий молодець!!!".
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський підбадьорив українців ефектною піснею
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський похвалився своєю найвищою похвалою.
А ще Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський схвилював виглядом, задерши майку