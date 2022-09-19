Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемагала на "Танцях зі зірками". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Ілона виїхала до Італії разом із дітьми та кілька місяців перебувала там. Але зрештою Гвоздєва наважилася повернутися назад в Україну, щоб возз'єднати родину з чоловіком. Як Ілона зізналася в інтерв'ю, її чоловік дуже ревнивий.
Не забуває зірка і про Тікток, де активно веде сторінку. На цей раз зірка поділилася кадрами, де влаштувала ефектні танці.
Фанати поставили сотні лайків та написали кілька коментарів:
"Красуня, неперевершена українка", "Люблю".
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Нагадаємо, Гвоздєву з "Танців з зірками" піддали жорсткій критиці після модної фотосесії.
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" поділилася несподіваним одкровенням та кадрами
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" показала дочку-іменинницю , що підросла.