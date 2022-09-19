Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая побеждала на "Танцях з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Илона выехала в Италию вместе с детьми и несколько месяцев находилась там. Но в конечном итоге Гвоздева решилась вернутся обратно в Украину, чтобы воссоединить семью с мужем. Как Илона призналась в интервью, ее супруг очень ревнивый.

Не забывает звезда и о ТикТок, где активно ведет страничку. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где устроила эффектные танцы.

Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка, непревзойденная украинка", "Люблю".

Напомним, Гвоздеву из "Танців з зірками" поддали жесткой критике после модной фотосессии

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