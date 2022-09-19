Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Маша вирішила висловитись у Собчак, яка назвала українців нацистами.

"Простежується дивовижна закономірність: як тільки в Україні виявляється черговий акт звірячих злочинів росіян, тут же висирається черговий публічний рот цієї країни. Після Бучі був колінь. Після Ізюма ось ксенію собчак рвонуло.

"Zara випустила рекламну кампанію. І конкретно саме українські акаунти заходять і шеймять: на кшталт, ви російську взяли. Тобто, європейці пишуть, як красиво й белєля. Ну, от не соромно? Що за нацизм взагалі? Причому, закидають організовано. Тобто , сидять люди у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне з чим треба поборотися - це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії і т.д. Це взагалі нацизм", - написала Маша.

Нагадаємо, Єфросиніна в лосинах та футболці збентежила українок станом постаті .

Також Politeka повідомляла, що Полякова знайшла спосіб, як знищити росіян, Єфросиніна зупинила її.

А ще Politeka писала, що Полякова, яка залишилася без заробітку, хотіла продати мамину квартиру, щоб відкрити кіоск.



