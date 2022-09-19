Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным. А в этот раз Маша решила высказаться в Собчак, которая назвала украинцев нацистами.

"Прослеживается дивная закономерность: как только в Украине обнаруживается очередной акт зверских преступлений россиян, тут же высирается очередной публичный рот этой страны. После Бучи был коленька. После Изюма вот ксению собчак рвануло. Ниже ее сегодняшняя цитата:

"Zara выпустила рекламную кампанию. И конкретно именно украинские аккаунты заходят и шеймят: типа, вы русскую взяли. То есть, европейцы пишут, как красиво и беллеца. Ну, вот не стыдно? Что за нацизм вообще? Причём, закидывают организованно. То есть, сидят люди в тяжёлой ситуации, но им правда кажется, что главное с чем надо побороться - это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России итд? Это вообще-то нацизм", - написала Маша.

Напомним, Ефросинина в лосинах и футболке смутила украинок состоянием фигуры

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