Як пише Politekka.net , Лілія Ребрик – успішна українська телеведуча, а також актриса театру та кіно. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях з зірками", де пара посіла друге місце. У пари є двоє дітей – Поліна та Діана. А нещодавно стало відомо, що зірку звільнили з телеканалу, де вона тривалий час працювала, бо він зачинився. Але довго без роботи Лілія не сиділа, і вже зараз вона знімається в іншому ранковому шоу. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала фото із театру. Лілія зробила селфі, обіймаючись із режисером Валерієм Астаховим.
"Валерій Астахов. Режисер цієї вистави", - написала Ребрик у сторіс.
Повідомлялося, що Ребрик прозвітувала про перший робочий тиждень на новому місці.
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Люблю це відчуття, коли треба прокидатися рано-вранці, коли ти відчуваєш легкий недосип і мрієш про запашну каву, коли є можливість сказати прості слова «доброго ранку!». Так, зараз це тільки про надію... Але я вірю, що скоро ми переможемо і ці слова даруватимуть спокій і безпеку. Тому: доброго ранку!", - написала Лілія.
Нагадаємо, стильна Ребрик у костюмі показала, з ким тепер проводить ранкові ефіри.
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик влаштувала черговий експеримент із волоссям молодшої доньки .
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик зацікавила українок важливою темою про жіноче здоров'я