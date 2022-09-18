Как пишет Politekka.net, Лилия Ребрик - успешная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками", где пара заняла второе место. У пары есть двое детей - Полина и Диана. А недавно стало известно, что звезду уволили с телеканала, где она долгое время работала, так как он закрылся. Но долго без работы Лилия не сидела и уже сейчас она снимается в другом утреннем шоу. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовала фото из театра. Лилия сделала селфи, обнимаясь с режиссером Валерием Астаховым.
"Валерий Астахов. Режиссер этого представления", - написала Ребрик в сторис.
Сообщалось, что Ребрик отчиталась о первой рабочей неделе на новом месте.
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Обожаю это ощущение, когда надо просыпаться рано утром, когда ты чувствуешь легкий недосып и мечтаешь о душистом кофе, когда есть возможность сказать простые слова «доброе утро!». Да, сейчас это только о надежде… Но я верю, что скоро мы победим и эти слова будут дарить чувство покоя и безопасности. Поэтому: доброе утро!", - написала Лилия.
Напомним, стильная Ребрик в костюме показала, с кем теперь проводит утренние эфиры
А еще Politeka сообщала, что Ребрик устроила очередной эксперимент с волосами младшей дочери
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик заинтересовала украинок важной темой о женском здоровье