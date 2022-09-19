Популярний український комік Юрій Великий, який у "Квартал 95" довгий час пародував президента Володимира Зеленського, часто радує своїх шанувальників яскравими та веселими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу артист порадував українців черговою веселою пародією на президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Приводом для пародії стало недавнє відео у мережі, де самопроголошений білоруський президент коле дрова. Так, Юрій Великий у своєму стилі висміяв Лукашенка, з'явившись у своєму ролику з вусами та у відповідному вбранні. Переконливість образу пародії додає стиль мовлення, як у "бацьки". У відео Великий образ Лукашенко намагається рубати дрова, при цьому неправильно тримає сокиру.
У підписі до публікації Великий написав: "ЛУКАШЕНКО та ДРОВА" чи як Бацька не дав Європі замерзнути. Сміємося – отже, не здаємося. Дякую співавторам за авторську, акторську та знімальну допомогу”.
Шанувальники відразу почали коментувати нову пародію коміка: "Кращий пародист", "Дуже-дуже подобається. Браво!", "Геніально", "Це геніально", "Юрій, дякую за настрій", "Дякую вам за настрій", "Шедевр", "Що не фраза, то крилата!", "Як завжди, круто".
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