Відома співачка Тіна Кароль віддає перевагу нарядам, які підкреслюють її фігуру та спокусливі форми

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Тіна Кароль щоразу вражає уяву на своїх благодійних виступах появами у вечірніх туалетах, багато з яких підкорюють своєю вишуканістю та відвертістю. Новий образ вона показала на своїй сторінці в Instagram і розповіла про особливу для неї пісню у своєму репертуарі.

Зокрема, Тіна Кароль виступила у метро перед численною публікою. На імпровізовану сцену співачка вийшла в довгій сукні, що облягає, з оригінально оформленим ліфом асиметричного крою з глибоким вирізом в області грудей, а також зі спущеними рукавами.

Її волосся укладене в об'ємну зачіску, а макіяж виконаний у нюдових тонах з акцентом на губи.

У підписі до знімку Тіна Кароль зізналася, що є в її репертуарі наївна пісня, яка стала першою у співочій кар'єрі артистки. Це пісня - "Намалюю тобі".

"Ця пісня була першою в моїй кар'єрі. Я написала її натхненно, наївність у ній зашкалює. Складно помістити в голову, що ми змушені співати в метро і в той же момент, як сильна віра в цих очах, бо незламні! Навіки разом" , – розповіла українська артистка.

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