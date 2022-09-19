Известная певица Тина Кароль отдает предпочтение нарядам, которые подчеркивают ее фигуру и соблазнительные формы

Как сообщает Politeka.net, известная певица Тина Кароль каждый раз поражает воображение на своих благотворительных выступлениях появлениями в вечерних туалетах, многие из которых покоряют своей изысканностью и откровенностью. Новый образ она показала на своей странице в Instagram и рассказала об особой для нее песне в своем репертуаре.

В частности, Тина Кароль выступила в метро перед многочисленной публикой. На импровизированную сцену певица вышла в облегающем длинном платье с оригинально оформленным лифом ассиметричного кроя с глубоким вырезом в области груди, а также со спущенными рукавами.

Ее волосы уложены в объемную прическу, а макияж выполнен в нюдовых тонах с акцентом на губы.

В подписи к снимку, Тина Кароль призналась, что есть в ее репертуаре наивная песня, которая стала первой в певческой карьере артистки. Это песня - "Намалюю тобі".

"Эта песня была первой в моей карьере. Я написала ее вдохновенно, наивность в ней зашкаливает. Сложно поместить в голову, что мы вынуждены петь в метро и в тот же момент, как сильна вера в этих глазах, потому что несокрушимы! Навеки вместе", - рассказала украинская артистка.

Напомним, что певица Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын певицы Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что певица Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.