Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Ольга жила у знайомих у Празі, а тепер перебралася до Парижа. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фаната.

"Можна питання... У Києві життя вирує, все спокійно. Ракет, снарядів, немає давно і навряд чи будуть, чому ви не повернетеся до Києва? Або ви іммігруєте з донькою на ПМП", - написала фанатка.

"Відповідаю: я не можу/не хочу наражати на небезпеку своєї дитини, якщо є хоч мінімальна ймовірність вибуху, прильоту... Не знаючи, що в голові в тій нечисті. Бо навіщо тоді мені жити??? У Києві у мене немає особистого майна , яке б на мене чекало. У Києві у мене немає чоловіка, до якого я б поспішала (його взагалі немає). У Києві залишилося серце - тому ми точно повернемося", - написала Ольга.

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