Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей проекта "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Ольга после начала войны начала писать книгу об украинской кухне с Владимиром Ярославским, а также организовывает благотворительные ужины в поддержку Украины. Недавно Ольга признавалась, что у нее нет работы и даже жилья. А на днях Мартыновская решилась съехать от знакомой в Праге и переехала в Париж.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Мартыновская поделилась фото, где показала маму и дочь на фоне Эйфелевой башни.
"Только бы не было войны. Как хочется, чтобы каждая наша мама была счастливой. Мама. Тётя Алла", - написала Ольга.
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