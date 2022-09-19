Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны Ольга жила у знакомых в Праге, а теперь перебралась в Париж. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз звезда решила ответить на вопрос фаната.

"Можно вопрос... В Киеве жизнь кипит, все спокойно. Ракет, снарядов, нет давно и вряд-ли будут, почему вы не вернетесь в Киев? Или вы иммигрируете с дочкой на ПМЖ", - написала фанатка.

"Отвечаю: я не могу/не хочу поддавать опасности своего ребенка, если есть хоть минимальная вероятность взрыва, прилёта... Не зная, что в голове в той нечисти. Ибо зачем тогда мне жить??? В Киеве у меня нет личного имущества, которое бы меня ждало. В Киеве у меня нет мужчины, к которому я бы спешила (его вообще нет). В Киеве осталось сердце - поэтому мы точно вернемся", - написала Ольга.

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