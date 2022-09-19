Як пише Politeka.net , Євген Кіт – відомий український танцюрист та хореограф. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А минулого року знаменитість судив проект "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка розповіла про повіт дружини Наталі.

"Остання година перед від'їздом", - написав Євген.

"Усім привіт. Ми з Наталією доїхали до Чернівців і проводимо останні години разом. І вже сьогодні вночі моя маленька від мене поїде. Поїде аж на три тижні. Ну як ти мене кидаєш? Від хто сніданки... Я знову схудну і не буде хейтерам моїм що говорити. Що я погладшав там, п'яте-десяте...", - сказав Євген.

"Три тижні сумуватиму за Наталією та за її сніданками", - написав зірка у сторіс.

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