Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва – відома українська хореограф та танцівниця, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку війни Ілона виїхала з дітьми до Італії, але вже встигла повернутись назад, возз'єднавшись із чоловіком. А нещодавно в інтерв'ю Гвоздєва зізнавалася, що має дуже ревнивого чоловіка. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу знаменитість показала, як чоловік уміє готувати, поділившись кадрами у блозі.

"Не чоловік, а золото", – написала Ілона.

"Ну, що це за чоловік?", - запитала зірка.

"Якого вибрали, такий і є", - відповів чоловік Гвоздєвої.

"Як кажуть, черговий кулінарний шедевр від чоловіка. Гуляш", - сказала Ілона, розповідаючи про блюдо.

"Лише переїдемо до будинку, обіцяю відновити його кулінарний блог", - написала Ілона.

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