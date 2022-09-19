Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва – відома українська хореограф та танцівниця, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку війни Ілона виїхала з дітьми до Італії, але вже встигла повернутись назад, возз'єднавшись із чоловіком. А нещодавно в інтерв'ю Гвоздєва зізнавалася, що має дуже ревнивого чоловіка. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу знаменитість показала, як чоловік уміє готувати, поділившись кадрами у блозі.
"Не чоловік, а золото", – написала Ілона.
"Ну, що це за чоловік?", - запитала зірка.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
На руках у мами та на велосипеді: рідкісні фото королеви Єлизавети II, з якою прощається світ
Багато постраждалих: важка ДТП в Києві, Мерседес відправив забиту людьми маршрутку в стовп
Кароль спровокувала суперечки серед українців через нове відео: "Деякі слова не в тему"
"Яка ганьба!": популярний співак зрадив Україну та похвалився, як тепер радуватиме росіян
"Якого вибрали, такий і є", - відповів чоловік Гвоздєвої.
"Як кажуть, черговий кулінарний шедевр від чоловіка. Гуляш", - сказала Ілона, розповідаючи про блюдо.
"Лише переїдемо до будинку, обіцяю відновити його кулінарний блог", - написала Ілона.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців зі зірками" підняла настрій ефектними рухами
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" зворушила кадрами з весільної фотосесії.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздєва з "Танців зі зірками" різко відповіла українцям на критику