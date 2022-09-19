Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская хореограф и танцовщица, которая победила на шоу "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны Илона выехала с детьми в Италию, но уже успела вернуться обратно, воссоединившись с мужем. А недавно в интервью Гвоздева признавалась, что у нее очень ревнивый муж. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз знаменитость показала, как муж умеет готовить, поделившись кадрами в блоге.
"Не мужчина, а золото", - написала Илона.
"Ну что это за муж?", - спросила звезда.
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"Какого выбрали, такой и есть", - ответил муж Гвоздевой.
"Как говорят, очередной кулинарный шедевр от мужа. Гуляш", - сказала Илона, рассказывая о блюде.
"Только переедем в дом, обещаю возобновить его кулинарный блог", - написала Илона.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" подняла настроение эффектными движениями
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" растрогала кадрами из свадебной фотосессии
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