Світлана Лобода прокоментувала новину про напад з криками "слава росії" на неї у Латвії.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після 24 лютого виступила проти війни в Україні та почала давати благодійні концерти на підтримку українців. Також Лобода встигла побувати на батьківщині в Ірпені після деокупації. Не забуває Світлана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала новину.

"У Латвії невідомі вчинили замах на Світлану Лободу. Співачка зазнала серйозних травм і доставлена ​​в реанімацію. Втікаючи, нападники вигукували "Слава Росії", - було написано в публікації.

"Людоньки, це фейк. Все гаразд. У Казахстані давала концерт. П.С. У Латвії такі події неможливі. Бо Латвія на боці правди. На боці моєї країни – України", - написала зірка у сторіс Інстаграм.

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