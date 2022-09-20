Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після 24 лютого виступила проти війни в Україні та почала давати благодійні концерти на підтримку українців. Також Лобода встигла побувати на батьківщині в Ірпені після деокупації. Не забуває Світлана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала новину.
"У Латвії невідомі вчинили замах на Світлану Лободу. Співачка зазнала серйозних травм і доставлена в реанімацію. Втікаючи, нападники вигукували "Слава Росії", - було написано в публікації.
"Людоньки, це фейк. Все гаразд. У Казахстані давала концерт. П.С. У Латвії такі події неможливі. Бо Латвія на боці правди. На боці моєї країни – України", - написала зірка у сторіс Інстаграм.
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А ще Politeka повідомляла, що Лободу після чергового патріотичного інтерв'ю рознесли на повну в Україні
Також Politeka писала, що Лобода не могла публічно засуджувати події Росії, співачка зробила визнання