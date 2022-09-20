Актриса Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", розповіла, що думає про інших головних героїв проекту.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала відомою завдяки проекту "Свати". Оскільки в серіалі було багато російських акторів, після початку війни багато хто з них підтримав росію у війні з Україною. Сама Ганна вирішила підтримати Україну і постійно висвітлює те, що відбувається в рідній країні. Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Кошмал вирішила побалакати з фанатами.

"Які є питання", - написала Ганна, звертаючись до українців.

"Які у вас зараз думки щодо інших головних героїв серіалу "Свати"?", - написав фан.

"Я не думаю про них, кожен висловив свою позицію", – написала Кошмал.

"Вітаю. Як навчиться не реагувати на хейт? Хорошого дня", - запитав ще один фан.

"Вітаю. У таких випадках, я нагадую собі, що люди лише переносять на тебе особистий травматичний досвід, комплекси або просто користуються тобою, як сміттям, для виливання особистих негативних емоцій. Але насправді жодного відношення до людини, яка потрапляє під таку атаку" , ні))) Дерево для когось може бути красивим, для когось дивним, потворним, але від чисельних непотрібних оцінок дерево не перестає бути деревом", - написала Ганна.

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