Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала известной благодаря проекту "Сваты". Так как в сериале было много российских актеров, после начала войны многие из них поддержали россию в войне с Украиной. Сама Анна решила поддержать Украину и постоянно освещает происходящее в родной стране. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кошмал решила поболтать с фанатами.

"Какие есть вопросы", - написала Анна, обращаясь к украинцам.

"Какие у вас сейчас мысли, по отношению других главных героев сериала "Сваты"?", - написал фан.

"Я не думаю о них, каждый высказал свою позицию", - написала Кошмал.

"Приветствую. Как научится не реагировать на хейт? Хорошего дня", - спросил еще один фан.

"Приветствую. В таких случаях, я напоминаю себе, что люди лишь переносят на тебя личный травматический опыт, комплексы или просто пользуются тобой, как мусоркой, для изливания личных негативных эмоций. Но на самом деле никакого отношения к человеку, который попадает под такую атаку, нет))) Дерево для кого-то может быть красивым, для кого-то странным, уродливым, но от численных ненужных оценок дерево не перестает быть деревом", - написала Анна.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым

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