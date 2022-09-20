Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка. А минулого року зірка була головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем Андрія Задворного, але він покинув зірку одразу після зйомок. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Огнєвіч показала свою маму, поділившись фото.

"Мамо. Моя найтепліша підтримка.

Пам'ятаю, як на свої перші виступи та дитячі конкурси я страшенно не хотіла їхати, так сильно хвилювалася! Важко було виходити із зони комфорту мені, ще зовсім маленькій дитині, і співати перед великою кількістю глядачів.

Мої перші пісні теж знайшла ти, бо хотіла, щоб я тренувалася на авторському матеріалі і завжди говорила: "Скопіювати іншу манеру виконання можуть багато співаків, а ти заспівай по-своєму, створи цю пісню, передай відчуття", - написала Огневич.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич чесно зізналася, які у неї проблеми зі шкірою.

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