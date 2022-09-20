Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. А в прошлом году звезда была главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного, но он бросил звезду сразу после съемок. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Огневич показала свою маму, поделившись фото.

"Мама. Моя самая теплая поддержка.

Помню, как на свои первые выступления и детские конкурсы я ужасно не хотела ехать, так сильно волновалась! Сложно было выходить из зоны комфорта мне, еще совсем маленькому ребенку, и петь перед большим количеством зрителей.

Мои первые песни тоже нашла ты, потому что хотела, чтобы я тренировалась на авторском материале и всегда говорила: "Скопировать другую манеру исполнения могут многие певцы, а ты спой по-своему, создай эту песню, передай ощущения", - написала Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич честно призналась, какие у нее проблемы с кожей

А еще Politeka сообщала, что Огневич в прозрачном платье с корсетом заставила сердца биться чаще

Также Politeka писала, что Огневич взбудоражила историями украинцев, которые коснулись ее души