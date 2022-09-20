Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - відомий український гуморист та переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною. Парі не змогла побудувати успішних відносин після проекту, натомість Еллерт став досить успішним блогером. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу Еллерт поділився свіжим селфі.
"Якщо навчитися дивитися крізь людей, простір проглядається краще", - написав Еллерт.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт, що втік у США, збентежив українців новим постом.
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