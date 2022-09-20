Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт поділився новим фото, після чого його знову розкритикували українці.

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - відомий український гуморист та переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною. Парі не змогла побудувати успішних відносин після проекту, натомість Еллерт став досить успішним блогером. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Еллерт поділився свіжим селфі.

"Якщо навчитися дивитися крізь людей, простір проглядається краще", - написав Еллерт.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Щасливе обличчя, безтурботне, а в Україні війна А в Каліфорнії благодать для Сашка", "А ще треба прибрати всіх енергетичних вампірів зі свого життя", "Саша, головне дивуватися в корінь, а не бачити далі свого носа, а)", "Час писати свою книгу".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт, що втік у США, збентежив українців новим постом.

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