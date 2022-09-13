Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который стал победителем шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Паре не удалось построить счастливые отношения после проекта и через некоторое время они разошлись. А недавно Эллерт уехал в США. После этого знаменитость позвали провести эвент в Португалии, откуда Александр решил опубликовать фотографию своего стильного образа в белой рубашке.

"Говорят, чтобы стать профессионалом в чем-то нужно это дело проделать 10.000 часов. По мне это 1.500 мероприятий

В настоящее время есть герои, кто менее чем за 5.000 часов стал не профи, стал мастером.

Спасибо мастерам ВСУ", - написал Александр.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошо, когда в каждом деле есть мастера. Особенно такие, как наши воины ВСУ – мужественные, смелые, бесстрашные. Слава вам, наши защитники!", "Спасибо всем, кто профессионально делает свое дело", "Каждый должен исполнять мастерски свое дело".

Напомним, сбежавший в США Эллерт из "Холостячки" раскритиковал сухпайки украинский армии

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