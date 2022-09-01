Как пишет Politeka.net, об Александре Эллерте заговорили после того, как он победил в романтическом шоу «Холостячка», главной героиней которого была Ксения Мишина. Шоумен сумел покорить актрису, с которой они после проекта продолжили общение. Сейчас они уже не вместе.

Так, у себя в Инстаграм Эллерт признался, что скоро будет 2 года, как он не ест мясо. Также он сообщил, что в Украине 12% составляют вегетарианцы и некоторые из них воюют на фронте.

«В настоящее время в состав сухпайков украинской армии в основном входит продукты с содержанием мясных продуктов (паштеты/каши с тушенкой) с расчетом определенной калорийности и питательности. Соответственно те, кто не едят мясо, не могут получить необходимое количество питательных веществ и энергии, для выполнения боевых задач

Не подумайте, что воюющие веганы хотят добавить в рацион креветки и авокадовый хумус», - написал шоумен.

Александр Эллерт предлагает добавить веганские сухпаи с растительными добавками, подобные используют в американской армии.

Для этого комик предлагает украинцам подписать соответствующую петицию.

Пользователи сети обратили внимание, что вегеарианкой себя считает экс-возлюбленная Эллерта Ксения Мишина.

«Ого, Саша от Мишиной заразился веганством.)»

«Ничего против веганов нет, но солдату нужна физическая сила, без мяса это трудно представить, тем более мужчине 😮» - комментируют в сети.

Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт показал, как кайфует в США

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