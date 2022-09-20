Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист и победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной. Паре не смогла построить успешные отношения после проекта, зато Эллерт стал довольно успешным блогером. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится многим интересным.
А в этот раз Эллерт поделился свежим селфи.
"Если научиться смотреть сквозь людей, пространство просматривается лучше", - написал Эллерт.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Счастливое лицо, беззаботное ,а в Украине война А в Калифорнии благодать для Саши", "А ещё нужно убрать всех энергетических вампиров из своей жизни", "Саша, головне дивитись в корінь ,а не бачити далі свого носа, а)", "Пора писать свою книгу".
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