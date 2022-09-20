Победитель "Холостячки" Александр Эллерт поделился новым фото, после чего его снова раскритиковали украинцы.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист и победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной. Паре не смогла построить успешные отношения после проекта, зато Эллерт стал довольно успешным блогером. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Эллерт поделился свежим селфи.

"Если научиться смотреть сквозь людей, пространство просматривается лучше", - написал Эллерт.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Счастливое лицо, беззаботное ,а в Украине война А в Калифорнии благодать для Саши", "А ещё нужно убрать всех энергетических вампиров из своей жизни", "Саша, головне дивитись в корінь ,а не бачити далі свого носа, а)", "Пора писать свою книгу".

Напомним, сбежавший в США победитель "Холостячки" Эллерт смутил украинцев новым постом

Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Эллерт удивил кадрами с ребенком в авто

А еще Politeka писала, что победитель "Холостячки" Эллерт впечатлил видом в рубашке в Португалии



