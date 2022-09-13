Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - успешный украинский юморист и ведущий. Звезда решил пойти на шоу "Холостячка", где была главной героиней Ксения Мишина. Эллерту удалось победить на шоу, после чего пара некоторое время встречалась, но в конечном итоге рассталась. Даже после совместной поездки в Буковель после начала войны им не удалось восстановить отношения. А недавно Александр уехал в Калифорнию, США, из-за чего теперь его часто критикуют украинцы.

Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал кадры, где едет в автомобиле с ребенком. Малыш при этом спал в своем детском кресле. Эллерт не смог оставить это просто так, поэтому решил подшутить.

"Когда конфеты были с коньяком", - написал звезда.

Напомним, сбежавший в США Эллерт из "Холостячки" раскритиковал сухпайки украинский армии

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