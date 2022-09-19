Артистка Оля Цибульська також додала, що концерт дала у рамках благодійності, тому подякувала всім тим, хто на нього прийшов.

Як повідомляє Politeka.net, українські музиканти продовжують творити мистецтво навіть у період війни, тим самим вселяє у серця українців надію. Українська співачка Оля Цибульська виступила на Львівщині у містечку Буськ та поділилася своїми емоціями на сторінці у Instagram.

Оля Цибульська співала свої хіти, щоби підняти настрій українцям і хоч ненадовго відволікти про те, що відбувається в Україні. Артистка сміялася, спілкувалася та обіймалася з шанувальниками, а також слухала їхні історії та щиро співпереживала.

"Мені здається, що найбільша наша сила, незважаючи на те, що ворог хоче нас зламати емоційно, духовно, ми з вами не перестаємо жити. Ми з вами далі шукаємо можливість бути щасливими і не відкладати своє життя, адже ця війна відбувається ціною нашої молодості. Мені здається, що ми знали надто мало про себе і хотіли бути схожими на інших, але тільки не на орків. Тепер багато хто на Заході хоче бути такими ж сміливими та сильними, як ми", - зробила висновки Оля Цибульська.

Артистка також додала, що концерт дала у рамках благодійності, тому подякувала всім тим, хто на нього прийшов.

"Вчора в Буську збирали кошти на важливе обладнання нашим героям на передовій. Дякую вам за ваші серця!", - додала Оля Цибульська і зворушила українців.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.