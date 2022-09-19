Как сообщает Politeka.net, украинские музыканты продолжают творить искусство даже в период войны, тем самым вселяет в сердца украинцев надежду. Украинская певица Оля Цибульская выступила на Львовщине в городке Буськ и поделилась своими эмоциями на странице в Instagram.
Оля Цибульская пела свои хиты, чтобы поднять настроение украинцам и хоть ненадолго отвлечь о происходящего в Украине. Артистка смеялась, общалась и обнималась с поклонниками, а также слушала их истории и искренне сопереживала.
"Мне кажется, что самая большая наша сила, что несмотря на то, что враг хочет нас сломать эмоционально, духовно, мы с вами не перестаем жить. Мы с вами дальше ищем возможность быть счастливыми и не откладывать свою жизнь, ведь эта война происходит ценой нашей молодости. Мне кажется, что мы знали слишком мало о себе и хотели быть похожими на других, но только не на орков. Теперь многие на Западе хотят быть такими же смелыми и сильными, как мы", - сделала выводы Оля Цибульская.
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Артистка также добавила, что концерт дала в рамках благотворительности, потому поблагодарила всех тех, кто на него пришел.
"Вчера в Буске собирали средства на важное оборудование нашим героям по передовой. Благодарю вас за ваши сердца!", - добавила Оля Цибульская и растрогала украинцев.
Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.