Артистка Оля Цибульская также добавила, что концерт дала в рамках благотворительности, потому поблагодарила всех тех, кто на него пришел.

Как сообщает Politeka.net, украинские музыканты продолжают творить искусство даже в период войны, тем самым вселяет в сердца украинцев надежду. Украинская певица Оля Цибульская выступила на Львовщине в городке Буськ и поделилась своими эмоциями на странице в Instagram.

Оля Цибульская пела свои хиты, чтобы поднять настроение украинцам и хоть ненадолго отвлечь о происходящего в Украине. Артистка смеялась, общалась и обнималась с поклонниками, а также слушала их истории и искренне сопереживала.

"Мне кажется, что самая большая наша сила, что несмотря на то, что враг хочет нас сломать эмоционально, духовно, мы с вами не перестаем жить. Мы с вами дальше ищем возможность быть счастливыми и не откладывать свою жизнь, ведь эта война происходит ценой нашей молодости. Мне кажется, что мы знали слишком мало о себе и хотели быть похожими на других, но только не на орков. Теперь многие на Западе хотят быть такими же смелыми и сильными, как мы", - сделала выводы Оля Цибульская.

Артистка также добавила, что концерт дала в рамках благотворительности, потому поблагодарила всех тех, кто на него пришел.

"Вчера в Буске собирали средства на важное оборудование нашим героям по передовой. Благодарю вас за ваши сердца!", - добавила Оля Цибульская и растрогала украинцев.

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.