Як пише Politeka.net, Надя Мейхер – відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра до 2011 року. А кілька років тому зірка вирішила спробувати себе на шоу "Маска", де показала оперний вокал. Але детектив Андрій Данилко дізнався співачку незважаючи ні на що. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Мейхер поділилася фото у чорній сукні, позуючи серед дерев. Зірка опублікувала кілька фото, де вражала розкішна фігура.
Фанати, включаючи Санту Дімопулос, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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